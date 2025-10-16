الحماية المدنية : 507 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

بلغ عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 507 تدخلات في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الخميس على صفحته بمنصة “فايسبوك”.

وقام أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 15 اكتوبر إلى ساعة السادسة صباحا من اليوم 16 اكتوبر 2025،ب68 تدخلا لاطفاء الحرائق و 304 تدخلات للاسعاف في غير حوادث المرور و117 تدخلا للنجدة والاسعاف بالطرقات و18 تدخلا آخر.

من جهة أخرى ، وفي إطار الشراكة بين الديوان الوطني للحماية المدنية والوكالة الفدرالية للنجدة الألمانية شاركت مجموعة من المتطوعين من الجمعية الجهوية لمتطوعي الحماية المدنية بمدنين و ثلة من إطارات وأعوان من الحماية المدنية بمدنين في دورة تدريبية بعنوان ” الصيانة المحافظة على المعدات “خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 أكتوبر الجاري بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس.