بعد الاحتجاجات والمواجهات الليلية: آخر مستجدات الوضع في قابس..#خبر_عاجل

عادت، صباح اليوم الخميس، الحياة الى نسقها العادي، بمدينة قابس، بعد ليلة شهدت عمليات كر وفر بين مجموعات شبابية غاضبة عمدت الى غلق الطرقات، وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع في مواجهة هذه المجموعات.

وخرج أهالي مدينة قابس، امس الأربعاء، في مسيرة انطلقت من حديقة الشهداء في مدينة قابس وصولا إلى وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي، رفعوا فيها شعارات تنادي بتفكيك وحدات المجمّع الكيميائي ورفع المظلمة البيئية على قابس.

وطالب حراك ” أوقفوا التلوث ” في بيان له يوم امس، بغلق الوحدات وتفكيكها وبتطبيق قرار المجلس الوزاري ل 29 جوان 2017 المتعلق بهذا التفكيك، اضافة الى التراجع عن قرارات 05 مارس 2025 والقاضية بمضاعفة الانتاج وتركيز صناعات الهيدروجين الأخضر وانشاء وحدة لانتاج الأمونيا الخضراء واخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة، بالاضافة الى محاسبة المسؤولين عن الاختناقات المسجلة بالانبعاثات الغازية للمجمع.