بن عروس: برمجة رش 550 هكتارا من الزياتين بمادة المرجين

برمجت مصالح دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحين ببن عروس، خلال الموسم الفلاحي 2025 – 2026، رش 550 هكتارا من غراسات الزياتين والأشجار المثمرة بمادة المرجين، مقابل 332 هكتارا في الموسم الماضي.

وقال رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحين بالجهة عز الدين القريوي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان مصالح المندوبية وفّرت صهاريج ووضعتها على ذمة المعاصر لتجميع مادة المرجين وتوفيرها لفلاحي الجهة لاستغلالها كسماد عضوي يساهم في دعم خصوبة الأرض وتحسين مردودية الزياتين وحماية البيئة من تأثيراتها السلبية، بدلا من سكبها في مصبات عشوائية اوفي الوسط الطبيعي.

وأشار الى تواصل تنظيم الايام التحسيسية والتوعوية الموجهة الى الفلاحين في مختلف مناطق ولاية بن عروس، لحثهم على استعمال واستغلال مادة المرجين كسماد لغراسات الأشجار المثمرة والزياتين، الى جانب توعيتهم بأهمية هذه المادة في تحسين إنتاجية الزياتين ونوعية الزيت.

وذكر ذات المصدر ان صابة الزيتون للموسم الحالي قدرت بأكثر من 20 ألف طن، أي ما يعادل انتاج 4217 طنا من الزيت، وان الانتاج سيسجل تطورا هاما يصل، وفق التقديرات الأولية، الى 56 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، مشيرا الى ان المساحات المخصصة لزراعة الزيتون بالجهة تبلغ 7937 هكتارا توجد 73 بالمائة منها بمنطقة مرناق و18 بالمائة بمنطقة المحمدية.