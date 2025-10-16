“هيومن رايتس ووتش” تطالب سلطات الاحتلال الصهيوني برفع حصارها عن قطاع غزة..

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إنه يتعين على سلطات الاحتلال الصهيوني رفع حصارها عن قطاع غزة بالكامل، والسماح بإعادة الإعمار دون قيود، بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها، أن الحصار الصهيوني المستمر منذ أكثر من 17 عامًا يشكّل عقابًا جماعيًا لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة دعم المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في غزة خلال الحرب، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن إنهاء الحصار والسماح بإعادة الإعمار هما شرطان أساسيان لتحقيق الاستقرار الإنساني والسياسي في القطاع، مشيرة إلى أن استمرار القيود الصهيونية يفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق أي جهود للتعافي.