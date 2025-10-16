عاجل/ من أجل التآمر: هذا ما تقرّر في حق أعضاء من مكتب النهضة بباجة

رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى شهر نوفمبر القادم، حسبما افادت به موزاييك اليوم الخميس.

يذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قررت احالة أكثر من 10 متهمين بحالة ايقاف وسراح، من ببنهم أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم “التآمر على أمن الدولة” وجرائم وتهم أخرى ذات صبغة ارهابية.

وكانت الوحدات الأمنية قد اوقفت خلال شهر مارس من سنة 2023 عددا من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة ونقابي وآخرين وإحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.