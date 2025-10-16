عاجل/ أحداث قابس: البرلمان يعقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، برئاسة رئيسه إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، عقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة أو من يمثلها، وذلك يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحاً، للتداول بخصوص تطورات الأوضاع البيئية الكارثية في قابس.

يأتي هذا القرار تعبيراً عن التضامن والتعاطف مع أهالي الجهة وما تشهده من احتجاجات واحتقان جراء الوضع البيئي المتدهور الذي تسببت فيه وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي.

ويهدف الاجتماع إلى التواصل مع الوظيفة التنفيذية لبحث سبل إيجاد الحلول السريعة والناجعة والقيام بالإصلاحات المستوجبة وتفادي كل الإخلالات لضمان القطع النهائي مع مثل هذه الكوارث البيئية.

كما تداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، وقرر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، وتعميمه على كل اللجان لتتولى دراسته والتهيؤ لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة التي ستحال عليها، وأقر في هذا الإطار توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على كل اللجان القارة.

من جهة أخرى، نظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 101 سؤالاً إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

وقرر المكتب أيضاً دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحاً.