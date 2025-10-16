حالة الطقس هذه الليلة..

تتّسم حالة الطقس مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالشمال، مع أمطار ضعيفة بين الحين والآخر بالمناطق الساحلية الشمالية، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر متموجا.

وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 18 و22 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 24 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.