عاجل/ المجلس المحلي بقابس المدينة يتوجّه بهذه الرسالة إلى رئيس الدولة

2025/10/16

أدان المجلس المحلي بقابس المدينة، اليوم الخميس، أيّ أعمال عنف أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصّة، داعيا إلى ضبط النفس والمحافظة على التحرك المدني السلمي.
وطالب المجلس، في رسالة توجّه بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإيجاد حلّ جذري لتردّي الوضع البيئي في قابس وبـ”تدخّل رئيس الجمهورية العاجل من خلال الايقاف الفوري لنشاط الوحدات الكيميائية الملوِّثة والمهترئة الى حين تأمين شروط السلامة العامة”.
ودعا إلى “الشروع الفوري في تنفيذ مشاريع الحدّ من الانبعاثات الغازية السامة المعطلة منذ سنوات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في تعطيل هذه المشاريع، واستهان في حماية أرواح المواطنين”.
كما طالب بـ “إقرار خارطة طريق واضحة بروزنامة محدّدة وآجال مضبوطة لتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة، وبإحداث فريق وطني يضمّ خبراء وكفاءات وطنية تونسية، يتولى وضع رؤية استراتيجية جديدة لقطاع الفسفاط وطرق استغلاله بما يضمن الموازنة بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في نصّ الرسالة”.

