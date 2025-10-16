إتحاد الشّغل بقفصة يُساند احتجاجات أهالي قابس.. #خبر_عاجل

عبر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له الخميس عن مساندته لاحتجاجات أهالي قابس المطالبة بتحسين الوضع الصحي و ازالة أسباب التلوث مشددا على أن الحل الأمني و استعمال القوة ضد الاحتجاجات لا يزيد الوضع الا توترا و تعقيدا

وطالب الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الحكومة و السلط الجهوية بتقديم حلول جذرية حقيقية لمشكلة البيئة و التلوث في الأماكن التي انتصبت فيها المعامل الكيميائية محملا الحكومة ووزارة الصناعة كل المسؤولية في كل ما قد يلحق المتساكنين من اضرار صحية و نفسية ، حسب نص البيان.

ودعا الى فتح تحقيق جدي في الأحداث الأخيرة التي استهدفت أمن الناس و سلامتهم ، وفق البيان.