سابقة في المغرب العربي: تونس تحقّق نجاحا طبيّا جديدا.. #خبر_عاجل

تم بنجاح إنجاز حالتين من استبدال الصمام الأبهري في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بتاريخ يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، باستخدام التقنية اليابانية أوزاكي.

وذكرت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن هذا التدخل يعتبر سابقة في تونس والمغرب العربي وأمنه بنجاح قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.

كما أوضحت أن تقنية اوزاكي اليابانية تقوم على استبدال الصمام الأبهري بنسيج التامور الذاتي للمريض والمُصمم خصيصًا وفقًا لمقاييسه وأضافت انها تقنية مبتكرة وأصيلة تتميز بعدة مزايا ومنها ان الصمام طبيعي بأداء هيموديناميكي ممتاز كما أنه لا حاجة إلى العلاج بمضادات التخثر أو مضادات الصفيحات الى جانب أن التكلفة منخفضة كما أن المتانة عالية جدا ولا حاجة لاستخدام مواد اصطناعية.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس أن هذه الخطوة تُمثل تجسيدا لأهمية مواكبة التطور العلمي في المجال الطبي ودوره الحيوي في تحسين جودة الرعاية الصحية والإحاطة الشاملة بالمرضى من خلال اعتماد تقنيات حديثة وآمنة وفعالة .