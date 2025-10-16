هذا ما قرره القضاء في حق رجل أعمال معروف..#خبر_عاجل

قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق رجل الأعمال ماهر شعبان.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال ماهر شعبان على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

ويذكر في هذا الاطار بأن رجل الأعمال ماهر شعبان موقوف على ذمة قضايا أخرى بعضها صدرت في شأنها أحكام سجنية وخطايا مالية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.