أزمة التلوّث في قابس: المجلس الجهوي لعمادة الأطباء يدعو إلى تدخّل عاجل..

2025/10/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا، المجلس الجهوي لعمادة الاطباء بقابس، السلطات الجهوية والمركزية الى تدخل عاجل وفعال للحد من مصادر التلوث وتقييم الاضرار الصحية والبيئية بقابس.

وطالب المجلس في بيان، تم نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ‘فايسبوك’، بضرورة وضع خطة واضحة لحماية مواطني الجهة من المخاطر الصحية للمجمع الكيميائي بالجهة.
وعبر في ذات البيان، عن استيائه من تدهور الوضع البيئي بالجهة الذي وصفه بـ”غير المقبول”، مؤكدا استعداده الكامل للتعاون مع جميع الاطراف المعنية لايجاد الحلول الكفيلة لتحسين الوضع وضمان صحة وسلامة المواطنين.

وأشار، الى أن التحركات المواطنية السلمية تعبر عن “الوضعية المزرية” التي لا يرى فيها مواطنو الجهة أي مؤشر يحترم الحق في العيش في وسط بيئي صحي وسليم، وفق ذات البيان.

