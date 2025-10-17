هام/ بداية من اليوم: طرح ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة..

اعلن البنك المركزي التونسي طرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 10 دنانير صنف (2020) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من اليوم الجمعة 17 اكتوبر 2025.

وأوضح البنك في مذكرة له موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد نشرها على موقعه الإلكتروني، أن هذه الورقة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

* تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2020 مع طباعته في حجم أكبر

*التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام

وجاء في المذكرة أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة عشرة دنانير صنف 2020 بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف.