عاجل/ بشرى سارة لهؤلاء: قروض دون فائدة وهذه قيمتها..

يقرّ الفصل 38 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة، على أن لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد.

وتخصّص هذه القروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

ويعهد التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.