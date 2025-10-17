عاجل/ المنتخب التونسي يقفز في ترتيب الـ”فيفا”..

قفز المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 ليتقدم إلى المرتبة 43 عالميا بعد أن كان يحتل المرتبة 46 في التصنيف السابق بتاريخ 18 سبتمبر الفارط.

وحل منتخب “نسور قرطاج” في المركز السابع أفريقيا خلف منتخبات المغرب المتصدر قاريا وصاحب المركز 12 عالميا والسنيغال (18 عالميا) ومصر (32 عالميا) والجزائر (35 عالميا) ونيجيريا (41 عالميا) وكوت ديفوار (42 عالميا).

وكان المنتخب التونسي الذي ضمن التأهل الى نهائيات كأس العالم 2026 بكندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك منذ الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الافريقية الثامنة اختتم مشواره بالتصفيات بانتصارين متتاليين ضد كل من ساوتومي وبرانسيب (6-صفر) بتاريخ 10 اكتوبر وناميبيا (3-0) بتاريخ 13 اكتوبر الجاري.

وحافظ المنتخب الاسباني على صدارة الترتيب العالمي، في حين استعاد المنتخب الارجنتيني الوصافة من المنتخب الفرنسي الذي تراجع الى المركز الثالث.

وآلت المرتبة الرابعة الى المنتخب الانقليزي متقدما على منتخبي البرتغال وهولندا صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وتراجع المنتخب والبرازيلي مرتبة ليحل في المركز السابع امام منتخب بلجيكا الثامن ومنتخب ايطاليا التاسع بينما جاء منتخب المانيا في المركز العاشر.

ويشار إلى أن التحديث القادم للترتيب العالمي للمنتخبات سيكون بتاريخ 21 نوفمبر القادم.