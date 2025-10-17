تركيز نظام معلوماتي للتصرف في أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان

أعلنت وزارة المالية تركيز نظام معلوماتي للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك في إطار الشروع في اعتمادها، وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للأداءات اليوم الجمعة.

وكانت الوزارة قرّرت تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان وفق رزنامة تشمل أربعة تواريخ بداية من 1 نوفمبر 2025 وتتواصل إلى 1 جويلية 2028.

وحسب البلاغ فقد تم إعداد فضاء افتراضي مخصص للمزودين الذين سيقومون بتوفير أجهزة التسجيل، يسمح لهم بتجربة عمليات تخزين وحماية المعطيات وإرسالها إلى المنصة المعلوماتية المركزية طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها بكراس الشروط.

كما يمكن الفضاء المذكور من الاطلاع على كراس الشروط التقنية والوظيفية وتحميله وكذلك دليل الإجراءات التقنية الذي يساعد على تحيين البرمجيات الخاصة بأجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان.

ويمكن هذا الفضاء أيضا من إجراء التجارب الفنية اللازمة لاختبار تكامل تلك البرمجيات مع النظام المعلوماتي المركزي وإيداع مطالب الاعتماد.

ودعت وزارة المالية المؤسسات الراغبة في توفير هدا الصنف من الأجهزة إلى تسجيل انخراطها.

وتعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان.