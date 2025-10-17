عاجل/ التحقيق في شبهات تلاعب بالسعر المرجعي لرحي الزيتون

أصدر مجلس المنافسة، بتاريخ امس الخميس 16 اكتوبر 2025، قرارا بالتعهّد التلقائي بشبهات جدّية مخلّة بالمنافسة في قطاع رحي الزيتون للموسم الفلاحي القادم (2025/2026).

كما قرر المجلس إجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها .

وياتي قرار مجلس المنافسة تفعيلا لآلية التعهّد التلقائي التي خوّلها الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة، وبناء على تقرير المقرر العام للمجلس المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود ممارسة مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون المشار إليه على اثر اصدار الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر بلاغا يتضمن تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون ب250 مليما للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2025/2026.