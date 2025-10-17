نجاح جديد لتونس..انتخاب أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب..

انتخب أستاذ طب الأعصاب التونسي، رياض قويدر نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب لولاية مدتها أربع سنوات بداية من جانفي 2026.

ويشغل رياض قويدر مناصب هامة في مجال طب الأعصاب، فهو رئيس قسم طب الأعصاب ورئيس مركز التصلّب اللويحي ومرض الزهايمر بمستشفى الرازي ورئيس هيئة اختصاص طب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب في تونس وهو أيضا عضو منتخب في الأكاديمية الفرنسية للطب.

وجرى انتخاب الأستاذ في طب الأعصاب قويدر، وهو خريج كلية الطب بتونس، خلال المؤتمر العالمي لطب الاعصاب المنعقد من 12 الى 15 أكتوبر الجاري في سيول (كوريا الجنوبية)، حسب المنصة الاخبارية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقد استقبل سفير تونس بسيول، قيس الدرّاجي، يوم الثلاثاء الماضي، رياض قويدر، مرفوقًا بثلة من الأطباء التونسيين المشاركين في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، لتهنئته على انتخابه نائبًا أول لرئيس الاتحاد العالمي، في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لطب الأعصاب وللكفاءات التونسية.

واعتبرت جامعة تونس المنار في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” لتهنئة الأستاذ قويدر بمناسبة انتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب أن هذا التميز يُجسّد اعترافًا دوليًا بالكفاءات التونسية وبالمكانة المتميّزة التي تحتلّها جامعة تونس المنار في المشهد العلمي والطبي العالمي.

وأضافت إنه بهذا التتويج يكون الدكتور قويدر أوّل من تولّى هذا المنصب الرفيع من العالم العربي والقارة الافريقية.

يذكر وأن الاتحاد العالمي لطب الأعصاب قد تأسس سنة 1957 في بروكسيل (بلجيكا)، ويضم أكثر من 120 جمعية وطنية من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى النهوض بجودة طب الأعصاب وصحة الدماغ عالميًا، عبر التعليم والتدريب والتعاون العلمي وتعزيز القدرات في المناطق الأقل حظًا.