عاجل/ الكيان الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار..وهذا ما فعله..

استشهد عدد من الفلسطينيين و أصيب آخرون, اليوم الجمعة, اثر استهداف الاحتلال الصهيوني لحافلة تقل نازحين, شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – نقلا عن مصادر محلية و طبية – أن قوات الاحتلال “استهدفت بالقذائف المدفعية حافلة صغيرة تقل نحو 10 مواطنين شرقي “دوار الكويت” على طريق شارع “صلاح الدين وجنوب مدينة غزة أثناء تنقلهم لتفقد منازلهم بحي الزيتون بمدينة غزة”.

من جهته, أوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من إنقاذ فتى مصاب من مكان الاستهداف, فيما لا يزال مصير بقية الركاب مجهولا نظرا لخطورة الأوضاع الميدانية في المنطقة المستهدفة وصعوبة الوصول إليها بسبب القصف المستمر”, مضيفا أن طواقمه تنسق مع الجهات الدولية المختصة من أجل تأمين الوصول إلى موقع القصف وانتشال الضحايا والمصابين”.

و على صعيد متصل, أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر اطلاق جيش الاحتلال الصهيوني النار عليهم بخان يونس, جنوب قطاع غزة.

وعلى مدار سنتين, ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية و أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 237 ألف شهيد وجريح, معظمهم من الأطفال والنساء , وما يزيد عن 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواحا كثيرة, فضلا عن دمار واسع.

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت في التاسع من أكتوبر الجاري, أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة, وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني منها, ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.