برنامج الأغذية العالمي: لدينا الغذاء والفرق والشبكات لإطعام غزة لمدة 3 أشهر..

2025/10/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن لديه الغذاء والفرق والشبكات التي تُمكّنه من إطعام جميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر شريطة بقاء وقف إطلاق النار.

وأكد في تدوينة عبر منصة “إكس”، استعداده لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف البرنامج: “نحتاج إلى وصول مستدام وبيئة عمل مستقرة حتى نواصل عملنا ونصل إلى الجميع بالقطاع”.

وتابع: “لدينا الغذاء والفرق والشبكات اللازمة لإطعام جميع فلسطينيي قطاع غزة لمدة 3 أشهر”، مشددا على “ضرورة صمود وقف إطلاق النار لتحقيق ذلك

