عاجل/ اسرائيل تحذر حماس مجددا: “الوقت ينفذ..”

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن على حركة حماس أن تلتزم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، محذرا من أن “الوقت ينفد”.

وقال بيان المكتب: “على حماس أن تلتزم بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة قبل نفاد الوقت”.

وأضاف أن “حماس تعلم مكان وجود جثث الرهائن”، في إشارة إلى عدم تسليم الحركة جميع جثث الرهائن في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو التصميم على تأمين عودة جميع الرهائن، غداة إعلان الحركة أنها أعادت كل جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

وأكدت إسرائيل أن حماس تعرف مواقع دفن عدة رهائن، لكنها “لا تبدل مجهودا كافيا لانتشالها وتسليمها”، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر إسرائيلي.

“سكاي نيوز”