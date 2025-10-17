عن طريق الصدفة.. العثور على 433 غراماً من المخدرات بمعدة رجل..ما القصة..؟!

تمكنت الشرطة في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض بمحض الصدفة على رجلٍ كان “يخبئ” 433 غراماً من المخدرات في معدته.

وأثناء قيامها بدورية اعتيادية على إحدى الطرق السريعة، صادفت شرطة اسطنبول رجلاً يقود سيارته في منطقة أكساراي فحاول تغيير طريقه وتصرف بشكل مريب عند رؤيته لأفراد الأمن، مما حثهم على السعي لتوقيفه، فنجحوا في الأمر.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام التركية، فإن الرجل أجنبي يبلغ من العمر 20 عاماً، وتم تعريفه بالأحرف الأولى من اسمه “أ. م”.

وقد تبيّن خلال استجوابه وفحصه بالأشعة السينية داخل إحدى المستشفيات أنه يخفي مواد ممنوعة في معدته. وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل أخفى 101 قطعة من مادة الميثامفيتامين تزن 433 غراماً في معدته.

وتمّ احتجاز الرجل بشكلٍ رسمي بعد استكمال الإجراءات بحقه في مركز الشرطة، حيث من المقرر تحويله إلى المحكمة في وقتٍ لاحق.

“العربية.نت “