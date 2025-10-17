عاجل/ فقدان 7 أفراد من طاقم سفينة بعد انقلابها قبالة هذه السواحل..

تم تأكيد فقدان سبعة أشخاص جراء انقلاب قارب مخصص لنقل الأطقم، أمس الخميس، بعد اقترابه من ناقلة نفط قبالة سواحل “بيرا” بالموزمبيق.

وذكرت الصحافة المحلية اليوم الجمعة أن القارب الصغير الذي كان يقل 21 شخصا، من بينهم أفراد جدد من الأطقم، انقلب أثناء اقترابه من الناقلة الراسية.

وتم إنقاذ 14 شخصا، بينما لا يزال سبعة آخرون من بينهم خمسة أفراد من الأطقم الجديدة، في عداد المفقودين.

وجرى على الفور إبلاغ مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري، كما انضمت عدة سفن كانت على مقربة من أجل الإسناد والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت ذات المصادر أنه تم تقديم العلاجات الضرورية على متن الباخرة لثلاثة ناجين مصابين، مع العمل على توفير المزيد من المساعدة الطبية.