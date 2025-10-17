عاجل/ نبهت من الحالة الصحية الصعبة لبعضهم: جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح المتهمين في قضية التآمر..

طالبت جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة في وقفة احتجاجية نظمتها عشية اليوم الجمعة أمام المسرح البلدي بالعاصمة مجددا بإطلاق سراح الموقوفين الذين يواجهون محاكمات بتهم التآمر والتحريض والإساءة للدولة وب”استئناف المسار الديمقراطي”.

وعبرت الجبهة عن تضامنها مع سكان جهة قابس في احتجاجاتهم الناجمة عن تدهور الوضع البيئي نتيجة التلوث الصناعي الكميائي.

وشارك في الوقفة قرابة 20 شخصا من قيادات جبهة الخلاص أبرزهم رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي والقيادية بالجبهة شيماء عيسى والقياديان في حزب النهضة عماد الخميري وبلقاسم حسن إلى جانب أفراد من عائلات المساجين والمحاكمين في قضيةا “التآمر على أمن الدولة” التي تنتظر طورها الإستئنافي بعد صدور الأحكام في الطور الإبتدائي.

وقال بلقاسم حسن القيادي بحزب النهضة في كلمة ألقاها باسم جبهة الخلاص إن الوقفة نظمت للتعبير عن “تمسك” الجبهة بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” المحكوم عليهم ابتدائيا أو الذين ينتظرون المحاكمات، معتبرا أن المحاكمات “مبنية على أراجيف” وتندرج في إطار “تصفية الحسابات” مع المعارضين، حسب تعبيره.

وأضاف أن المسجونين والخاضعين للإقامة الجبرية في قضية التآمر يمرون ب”ظروف صحية صعبة” وخاصة المتقدمين في السن منهم، وأن السلطات رفضت تمكينهم من العلاج اللازم رغم المطالبة بذلك عديد المرات.

ودعا بلقاسم حسن من جهة أخرى المعارضة الى توحيد صفوفها والتضامن فيما بينها، وتجاوز الخلافات.

وأبرز المتحدث تضامن جبهة الخلاص مع سكان قابس وتحركاتهم الإحتجاجية ضد التلوث البيئي ومطالبتها بإجراء استشارة وطنية واسعة حول مستقبل وحدات المجمع الكميائي بالجهة بالنظر الى الأضرار الصحية والبيئية التي تسببها للسكان والمحيط الطبيعي.

كما عبر عن تحية جبهة الخلاص لتمكن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من دحر الإحتلال والتوصل الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.