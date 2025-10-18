اليوم: الامطار متواصلة مع انخفاض درجات الحرارة

يتواصل الطقس اليوم السبت، أحيانا كثيف السحب مع أمطار بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بالجنوب الغربي ثم تشمل محليا الجنوب الشرقي خاصة ولاياتي قابس وصفاقس ثم بعد الظهر مناطق الوسط و الشمال الغربي مع تساقط البرد.

وتهب الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال و مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا وتسجل الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 23 و 28 درجة ببقية الجهات.