”أمك من فعلت”.. رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفي

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا

وفي واقعة غير مألوفة، أثار رد من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على سؤال طرحه مراسل موقع «هاف بوست» الأمريكي، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية الأمريكية.

وكان مراسل الموقع وجه سؤالًا عبر أحد تطبيقات المحادثة للبيت الأبيض، متسائلًا عن سبب اختيار العاصمة المجرية بودابست لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجاء الرد المفاجئ من “ليفيت” بعد دقائق: «أمك من فعلت»، بحسب ما ذكر الموقع الأمريكي.

وعندما سألها المراسل إن كانت تعتبر أن ردها ساخر، هاجمت ليفيت الموقع الإخباري قائلة: «من المضحك بالنسبة لي أنكِ تعتبر نفسك صحفيا.. أنتِ يساري لا يأخذ أحد موقعك على محمل الجد، حتى زملاؤكِ في وسائل الإعلام، توقف عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة إليّ».

وقد أثار اختيار مدينة بودابست تساؤلات، نظراً الى أن بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، فيما تبدو المجر غير مستعدة للتعاون مع مذكرة التوقيف، وهي في طور الانسحاب من المحكمة، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.

وفي تعليق لاحق لصحيفة “الإندبندنت”، قال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن الردّ “كان أكثر من مناسب”، مضيفاً أن “الشخص الذي تلقّى الرسائل ليس صحافياً حقيقياً بل ناشط سياسي”. وأوضح أن “فريق الصحافة في البيت الأبيض يتلقى مئات الطلبات الجدية يومياً من صحافيين حقيقيين، وليس لدينا وقت نضيعه مع أدوات حزبية منحازة”.

ولم يتم الكشف عن هوية الصحفي الذي وجه السؤال لليفيت، بل لم يتم العثور على تسجيلات لمؤتمر صحفي يحمل تفاصيل هذا الموقف المثير للدهشة والصدمة، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن الواقعة حدثت عبر مراسلات ورسائل نصية بين الصحفي وليفيت.