البرتغال تمنع النقاب في الأماكن العامّة

أقرّ البرلمان البرتغالي أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025 في تصويت أوليّ، مشروع قانون تقدم به اليمين المتطرف، يقضي بمنع “تغطية الوجه في الأماكن العامة”، مستهدفاً فعلياً ارتداء النقاب.

وتقدم باقتراح هذا القانون حزب “شيغا” اليميني المتطرف، الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البرتغال في الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونال القانون 60 صوتاً من حزب “شيغا”، إضافة إلى أصوات الائتلاف الحكومي (يمين وسط) وأحزاب ليبرالية، وصوّتت أحزاب اليسار والشيوعيون ضد القانون.

وحسب مسؤولين مسلمين في البرتغال، لا ينتشر النقاب كثيراً بين المسلمات في البرتغال، لكنه تقليد تتمسك به بعضهن.

الشرق الأوسط