“القرية الوردية” تستقبل أكثر من 150 إمرأة لتقصّي سرطان الثدي

انتظمت صباح اليوم السبت 18 اكتوبر 2025، “القرية الوردية”بالمستشفى الجهوي في قبلي احتفالا بشهر أكتوبر الوردي.

وقد تم تخصيص 5 قاعات للتقصّي المبكّر لسرطان الثدي حيث يتم التقصي الأولي من طرف القابلة ثم على عين المكان ثم يتم توجيه الحالات المشتبه بها إلى قسم الاشعة.

وقد توافدت على القرية اكثر من 150 امراة، حسبما اكدته كوثر عنابي رئيسة مصلحة تنظيم العلاقات والتكوين بالمستشفى الجهوي بقبلي.

واضافت عنابي، في تصريح لاذاعة موزاييك، أن هذا اليوم التحسيسي التكويني موجه للإطارات والنساء ويشمل عملية تقصي المبكر لسرطان الثدي مع تقديم مداخلات وفتح النقاش.