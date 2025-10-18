عاجل/ اسرائيل تحذر حماس مجددا: “الوقت ينفذ..”

برنامج الأغذية العالمي: لدينا الغذاء والفرق والشبكات لإطعام غزة لمدة 3 أشهر..

عاجل/ الكيان الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار..وهذا ما فعله..

نجاح جديد لتونس..انتخاب أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب..

“القرية الوردية” تستقبل أكثر من 150 إمرأة لتقصّي سرطان الثدي

2025/10/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

انتظمت صباح اليوم السبت 18 اكتوبر 2025، “القرية الوردية”بالمستشفى الجهوي في قبلي احتفالا بشهر أكتوبر الوردي.
وقد تم تخصيص 5 قاعات للتقصّي المبكّر لسرطان الثدي حيث يتم التقصي الأولي من طرف القابلة ثم على عين المكان ثم يتم توجيه الحالات المشتبه بها إلى قسم الاشعة.
وقد توافدت على القرية اكثر من 150 امراة، حسبما اكدته كوثر عنابي رئيسة مصلحة تنظيم العلاقات والتكوين بالمستشفى الجهوي بقبلي.
واضافت عنابي، في تصريح لاذاعة موزاييك، أن هذا اليوم التحسيسي التكويني موجه للإطارات والنساء ويشمل عملية تقصي المبكر لسرطان الثدي مع تقديم مداخلات وفتح النقاش.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn