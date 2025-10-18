عاجل/ الوضع البيئي والاحتجاجات في قابس: هذا ما طرحه رئيس الدولة..

اليوم: الامطار متواصلة مع انخفاض درجات الحرارة

عاجل/ نبهت من الحالة الصحية الصعبة لبعضهم: جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح المتهمين في قضية التآمر..

اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي تحذر..#خبر_عاجل

عاجل/ الأمطار متواصلة اليوم وغدا وبهذه الكميّـات..

2025/10/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، بان نزول الأمطار سيتواصل اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمناطق الجنوب ثم تشمل جهات الوسط والشمال الغربي حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة و تتراوحأعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا خاصة بولايات صفاقس وقابس والمهدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
كما ينتظر تواصل نزول الأمطار يوم الغد الأحد 19 أكتوبر 2025 بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الشرقي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn