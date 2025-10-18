عاجل/ الأمطار متواصلة اليوم وغدا وبهذه الكميّـات..

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، بان نزول الأمطار سيتواصل اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمناطق الجنوب ثم تشمل جهات الوسط والشمال الغربي حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة و تتراوحأعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا خاصة بولايات صفاقس وقابس والمهدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

كما ينتظر تواصل نزول الأمطار يوم الغد الأحد 19 أكتوبر 2025 بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الشرقي.