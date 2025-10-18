بعد أن شاهد فيلم رُعب: طفل يقتل صديقه بطريقة صادمة!!

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل جريمة بشعة أنهت حياة طفل على يد صديقه الذي لا يتجاوز 13 من عمره، متأثرًا بمشاهد عنف شاهدها فى أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.

وفي الواقعة التي هزّت محافظة الإسماعيلية، أقدم الطفل على قتل زميله في المدرسة بعد أن استدرجه إلى شقته مستغلا عدم وجود أحد من أسرته وقام بقتل زميله ثم أحضر منشارا كهربائيا خاصا بوالده الذى يعمل نجارا وقام بتقطيع جثمان زميله إلى أشلاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء من جثمان طفل مجهول الهوية بالقرب من منطقة كارفور الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيًا حول المكان، وبدأت عملية جمع المعلومات.

وقد نجحت مباحث الإسماعيلية في حل لغز إختفاء طفل من قرية نفيشة بعدما بلغت أسرته عن إختفائه دون سبب، والعثور علي أشلائه.

أشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل الجاني البالغ من العمر 13 عاماً، تعرض لمحتوي عنيف “فيلم رعب” علي إحدى برامج الهاتف المحمول، قبل أيام من الحادث، مما دفعه الي ارتكاب الجريمة بهذا الشكل المرعب وقتل صديقه وتمزيق جثته.

فيما أكدت التحقيقات قام بتقطيع جثة زميله بعد إنهاء حياته، وتحويل جثته إلي أشلاء صغيره “بالصاروخ الكهربائي” لسهولة وضعها داخل “الحقيبة المدرسية”، وعلى مراحل متعددة تصل لأكثر من مرة علي مدار اليوم، حمل الطفل “حقيبته المدرسية” التي تحتوي علي أشلاء زميله وإلقائها في منطقة مخلفات خلف مول كارفور، بعيداً عن مسرح الجريمة حتي لا يشتبه أحداً فيه.

سكاي نيوز