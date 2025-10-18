إمرأة من بين 5 نساء في تونس تُعاني من هذا المرض.. #خبر_عاجل



كشفت آخر إحصائيات قسم أمراض المفاصل والعظام بالمستشفى الجامعي الرابطة، ان إمرأة من بين كل 5 نساء في تونس، تعاني من مرض هشاشة العظام الصامت.

ومن جهتها بينت رئيسة قسم امراض المفاصل والعظام بالرابطة الدكتورة هالة ساحلي، على هامش يوم تحسيسي لتقصي مرض هشاشة العظام لدى المرأة البالغة 60 سنة فما فوق، اليوم السبت، أن مرض هشاشة العظام أصبح مرضا متفشيا في تونس، وهو يصيب النساء أكثر من الرجال ولا يحمل أي أعراض من قبل الاحساس بأوجاع أو غيرها.

ولفتت الساحلي وفق نقلته موزاييك، الى ان عددا كبيرا من الأشخاص في تونس مصابون بمرض هشاشة العظام ولا يتفطنون إلى ذلك الا بعد تعرضهم لكسر نتيجة التعرض لإلتواء بسيط في احد اعضاء الجسم، موضحة ان هذا الالتواء البسيط لا يتسبب في اي مضاعفات لدى الأشخاص الطبيعيين.