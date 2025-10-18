عاجل/ فلّاحو هذه الجهة يطالبون بتعويضات..

عاجل/ الأمطار متواصلة اليوم وغدا وبهذه الكميّـات..

إمكانية تسجيل إضطراب في مواعيد سفرات اللود.. #خبر_عاجل

“القرية الوردية” تستقبل أكثر من 150 إمرأة لتقصّي سرطان الثدي

إدارة ترامب تبحث ترتيب لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

2025/10/18 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، السبت، أن مسؤولي الإدارة الأميركية ناقشوا في أحاديث خاصة إمكانية ترتيب اجتماع بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما يزور الرئيس الأميركي آسيا الشهر المقبل.
ونقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة على الأمر قولهم إن المسؤولين لم يجروا بعد أي تخطيط لوجستي جاد لترتيب مثل هذه الزيارة، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك أي اتصالات بين واشنطن وبيونغيانغ كما كان الحال في بعض الأحيان خلال ولاية ترامب الأولى.
وكشف مصدران لشبكة “CNN” أن محاولة تواصل ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق من هذا العام لم تجد أي تجاوب لأن الكوريين الشماليين لم يقبلوا الرسالة.
وأعرب ترامب سرا وعلانية عن رغبته في مقابلة نظيره الكوري الشمالي، وترك المسؤولون الباب مفتوحا لعقد اجتماع خلال رحلته إلى آسيا.
وفي فترة ولاية ترامب الأولى، رتب المسؤولون مصافحة بين الرجلين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في أقل من 48 ساعة بعد أن غرد الرئيس بدعوة للقاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn