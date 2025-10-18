عاجل/ بين الإعدام والسّجن: الإستئناف يُصدر أحكامه في حق الارهابيين المتّهمين في هجوم بولعابة

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بالإعدام مع 68 عاما سجنا في حق كل واحد من العنصرين الإرهابيين عبد الواحد العرقوبي وياسين القنّوني.

كما قضت الدائرة بالسجن بين عامين اثنين وأربعة أعوام مع المراقبة الادارية في حق أربعة ارهابيين اخرين، تابعين لما يعرف بكتيبة “عقبة ابن نافع” وهي من أخطر الخلايا الارهابية التي نشطت الأعوام الماضية بجبال الشعانبي وسمامة بالقصرين، حسبما افادت به موزاييك اليوم السبت 18 اكتوبر 2025.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في حق المتهمين الستّة في العملية الارهابية التي جدت بجهة بولعابة بالقصرين سنة 2018 وأدت الى استشهاد عدد من اعوان الحرس الوطني، وتمكنت الوحدات المختصة لاحقا من تصفية عدد من الإرهابيين المشاركين في العملية الارهابية المذكورة.