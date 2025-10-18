إدارة ترامب تبحث ترتيب لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

عاجل/ تعطّل حركة المرور بهذه الطريق السيارة إثر انزلاق حافلة وشاحنة ثقيلة

إمرأة من بين 5 نساء في تونس تُعاني من هذا المرض.. #خبر_عاجل

بعد أن شاهد فيلم رُعب: طفل يقتل صديقه بطريقة صادمة!!

الاتحاد المنستيري ينفصل رسميا عن المدرب منتصر الوحيشي..#خبر_عاجل

2025/10/18 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

اعلن الاتحاد المنستيري اليوم السبت عبر صفحته الرسمية إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم منتصر الوحيشي بالتراضي.

وتاتي هذه القطيعة بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها الفريق امام شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة امس الجمعة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية.

وفي سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى، حقق منتصر الوحيشي مع الاتحاد المنستيري 4 انتصارات مقابل خمسة تعادلات ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وكان الاتحاد المنستيري تعاقد مع منتصر الوحيشي في جويلية الماضي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn