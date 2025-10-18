عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية المرتقبة: مرصد سلامة المرور يحذر وينبه مستعملي الطريق..

إدارة ترامب تبحث ترتيب لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

2025/10/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اصدر المرصد الوطني لسلامة المرور مساء السبت بلاغا مروريا على خلفية التوقعات والتقلبات الجوية الهامة المنتظرة مساء اليوم السبت ويوم غد الأحد والمتمثلة في أمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وصعوبة في حركة المرور في مناطق الجنوب وتشمل جهات الوسط والشمال الغربي مع تساقط البرد.

ودعا المرصد سائقي السيارات و الدراجات النارية الى التخفيف من السرعة على الطرقات ومضاعفة مسافة الأمان وتفقد العربات و الدراجات وتجنب اية محاولة لعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه.

وطالب المرصد في بلاغه مستعملي الطريق من السائقين باستعمال الأضواء كما دعا المترجلين الى الانتباه و الابتعاد عن حافة الطرقات.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد ذكر في وقت سابق في نشرة متابعة أن نزول الأمطار، سيتواصل هذا اليوم السبت بمناطق الجنوب لتشمل لاحقا جهات الوسط والشمال الغربي حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم / س أثناء ظهور السحب الرعدية.

