الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة..

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم السبت:

المجموعة الاولى

السبت 18 أكتوبر 2025

ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – امل حمام سوسة 0 – 2

ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم – مكارم المهدية 1 – 0

ملعب مساكن

هلال مساكن – نادي حمام الانف 0 – 0

ملعب الشابة

هلال الشابة – اتحاد تطاوين 0 – 0

ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس 0 – 0

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة 0 – 0

ملعب عقارب

كوكب عقارب – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1 – 1

الترتيب ن ل

اتحاد تطاوين 11 5

نادي حمام الأنف 10 5

بعث بوحجلة 10 5

سبورتينغ بن عروس 8 5

هلال مساكن 8 5

هلال الشابة 8 5

جمعية مقرين 6 5

أمل حمام سوسة 5 5

مكارم المهدية 5 5

سكك الحديد الصفاقسي 5 5

كوكب عقارب 5 5

اتحاد بوسالم 5 5

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 4 5

محيط قرقنة 3 5

المجموعة الثانية

السبت 18 اكتوبر 2025

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير-امل بوشمة (ألغيت بسبب الأمطار)

الاحد 19 اكتوبر 2025

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين

ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف-النادي القربي

ملعب جلمة

نسر جلمة-اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب القصرين

مستقبل القصرين-قوافل قفصة

ملعب قابس

الملعب القابسي-جمعية اريانة (أجلت الى موعد لاحق)

ملعب الرديف

هلال الرديف-جندوبة الرياضية

الترتيب ن ل

قوافل قفصة 8 4

اتحاد قصور الساف 7 4

جمعية أريانة 7 4

القلعة الرياضية 7 4

الملعب القابسي 6 4

تقدم ساقية الداير 6 4

أمل بوشمة 6 4

سبورتينغ المكنين 5 4

هلال الرديف 5 4

مستقبل القصرين 4 4

جندوبة الرياضية 4 4

النادي القربي 4 4

نسر جلمة 1 4

أولمبيك سيدي بوزيد 1 4