الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة..

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
السبت 18 أكتوبر 2025
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – امل حمام سوسة 0 – 2
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – مكارم المهدية 1 – 0
ملعب مساكن
هلال مساكن – نادي حمام الانف 0 – 0
ملعب الشابة
هلال الشابة – اتحاد تطاوين 0 – 0
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس 0 – 0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة 0 – 0
ملعب عقارب
كوكب عقارب – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1 – 1
الترتيب ن ل
اتحاد تطاوين 11 5
نادي حمام الأنف 10 5
بعث بوحجلة 10 5
سبورتينغ بن عروس 8 5
هلال مساكن 8 5
هلال الشابة 8 5
جمعية مقرين 6 5
أمل حمام سوسة 5 5
مكارم المهدية 5 5
سكك الحديد الصفاقسي 5 5
كوكب عقارب 5 5
اتحاد بوسالم 5 5
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 4 5
محيط قرقنة 3 5
المجموعة الثانية
السبت 18 اكتوبر 2025
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير-امل بوشمة (ألغيت بسبب الأمطار)
الاحد 19 اكتوبر 2025
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف-النادي القربي
ملعب جلمة
نسر جلمة-اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب القصرين
مستقبل القصرين-قوافل قفصة
ملعب قابس
الملعب القابسي-جمعية اريانة (أجلت الى موعد لاحق)
ملعب الرديف
هلال الرديف-جندوبة الرياضية
الترتيب ن ل
قوافل قفصة 8 4
اتحاد قصور الساف 7 4
جمعية أريانة 7 4
القلعة الرياضية 7 4
الملعب القابسي 6 4
تقدم ساقية الداير 6 4
أمل بوشمة 6 4
سبورتينغ المكنين 5 4
هلال الرديف 5 4
مستقبل القصرين 4 4
جندوبة الرياضية 4 4
النادي القربي 4 4
نسر جلمة 1 4
أولمبيك سيدي بوزيد 1 4