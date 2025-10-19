البرلمان يَعقدُ جلسة عامّة حول قابس بحضور وزيرَيْن..

عاجل/ فلّاحو هذه الجهة يطالبون بتعويضات..

2025/10/19

أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ، عن عقد جلسة عامّة يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمن جدول أعمالها حوارا حول الأوضاع بجهة قابس، بحضور عضويْ الحكومة وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.

يُشار إلى أنّ وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري استقبل أمس، بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيّس سعيّد، سفير جمهوريّة الصّين الشّعبية بتونس وان لي، للتّباحث بخصوص مسألة تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس ومعالجة الانبعاثات والتّسرّبات الغازيّة منه والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي بالجهة.

