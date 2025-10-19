بلاغ هام للإدارة العامة للديوانة..

ذكرت الإدارة العامة للديوانة، أن تاريخ 31 أكتوبر 2025 هو آخر أجل للراغبين في الانتفاع بدفع بنسبة 30 بالمائة من المبلغ الجملي للمعاليم والاداءات المستوجبة في تاريخ التسوية بالنسبة للسيارات والدراجات الناريه المسجلة بسلسلة النظام التوقيفي (ن ت) منذ سنتين على الأقل والمنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين بالخارج (الـ fcr).

وأشارت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، إلى أن الخلاص يجب أن يتم في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2025 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2025.