يوم مفتوح للتقصّي المُبكّر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري بمعهد الأعصاب..

ينظم المعهد الوطني منجي بن حميدة لأمراض الأعصاب، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، يوما مفتوحا للتقصي المبكر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للجلطة الدماغية.

ويهدف هذا اليوم التوعوي إلى تحسيس المرضى الوافدين بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للوقاية من الجلطة الدماغية.

ويتضمن البرنامج عيادات طبية لتشخيص الأمراض المزمنة على غرار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم لتعزيز الوعي بطرق الوقاية منها من خلال المتابعة الطبية وممارسة النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي الصحي وتجنب التدخين ومعالجة الضغط النفسي .

يشار، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجلطة الدماغية الموافق ليوم 29 أكتوبر يحمل هذه السنة شعار “كل دقيقة مهمة ” للتأكيد على أهمية التدخل السريع في هذه الحالة الصحية الطارئة ومزيد الوعي بأعراضها وطرق الوقاية منها لتقليل مخاطرها.