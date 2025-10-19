عاجل/ مصادر طبية في غزة تكشف حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف الحرب..

كشفت مصادر طبية في غزة، الأحد، حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف الحرب على القطاع في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت المصادر إنه تم تسجيل “51 قتيلا وأكثر من 150 مصابا منذ قرار وقف الحرب”.

وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى “مقتل 35 مواطنا، وإصابة 146 آخرين في غزة” منذ 11 أكتوبر.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 68 ألف قتيل، و170 ألف مصاب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأنه “خلال ساعات..11 قتيلا وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على الزوايدة والنصيرات وجباليا في قطاع غزة”.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق غزة، بعد أن قام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في جنوب قطاع غزة.

“سكاي نيوز”