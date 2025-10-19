جريمة مروعة: يقتل صديقه بعد يوم فقط من عقد قرانه..

شهدت أمس في احدى المحافظات في مصر جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 28 سنة على يد صديقه طعنا بالسكين.

وتفيد المعطيات الاولية وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية ان الهالك عقد قرانه يوم الجمعة اي قبل مقتله بيوم وكان بصدد التحضير لحفل زفافه المقرر هذا الاسبوع.

ويوم الواقعة كان الهالك رفقة خطيبته يقضيان بعض الشرون وبمجرد ايصاله لخطيبته لمنزلها، وفي طريق عودته لمنزله، تربص به المتهم، وطعنه بسكين عدة طعنات ومن ثم توجه لعائلة الضحية طلب منهم اخذ جثته.

وقد كشفت التحقيقات ان خلاف نشب بين القاتل والضحية الذين كانا صديقين تطور الى عداوة بينهما للتربية الجاني بصديقه ويقدم على قتل بعد يوم فقط من عقد قرانه.