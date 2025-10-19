الرابطة المحترفة الثانية :نتائج مباريات الجولة الخامسة..

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:
المجموعة الثانية
الاحد 19 اكتوبر 2025
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين 2 – 1
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – النادي القربي 0 – 0
ملعب جلمة
نسر جلمة – اولمبيك سيدي بوزيد 1 – 1
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – قوافل قفصة 2 – 1
ملعب قابس
الملعب القابسي – جمعية اريانة (أجلت الى موعد لاحق)
ملعب الرديف
هلال الرديف – جندوبة الرياضية 1 – 2
السبت 18 اكتوبر 2025
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير- امل بوشمة (أجلت الى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025)
الترتيب ن ل
القلعة الرياضية 10 5
اتحاد قصور الساف 8 5
قوافل قفصة 8 5
جمعية أريانة 7 4
مستقبل القصرين 7 5
جندوبة الرياضية 7 5
الملعب القابسي 6 4
تقدم ساقية الداير 6 4
أمل بوشمة 6 4
سبورتينغ المكنين 5 5
النادي القربي 5 5
هلال الرديف 5 5
نسر جلمة 2 5
أولمبيك سيدي بوزيد 2 5
المجموعة الاولى
السبت 18 أكتوبر 2025
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – امل حمام سوسة 0 – 2
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – مكارم المهدية 1 – 0
ملعب مساكن
هلال مساكن – نادي حمام الانف 0 – 0
ملعب الشابة
هلال الشابة – اتحاد تطاوين 0 – 0
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس 0 – 0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة 0 – 0
ملعب عقارب
كوكب عقارب – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1 – 1
الترتيب ن ل
اتحاد تطاوين 11 5
نادي حمام الأنف 10 5
بعث بوحجلة 10 5
سبورتينغ بن عروس 8 5
هلال مساكن 8 5
هلال الشابة 8 5
جمعية مقرين 6 5
أمل حمام سوسة 5 5
مكارم المهدية 5 5
سكك الحديد الصفاقسي 5 5
كوكب عقارب 5 5
اتحاد بوسالم 5 5
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 4 5
محيط قرقنة 3 5