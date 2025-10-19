الرابطة المحترفة الثانية :نتائج مباريات الجولة الخامسة..

اليونسيف تدعو الى الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل حماية مستقبل الأطفال..

2025/10/19

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:

المجموعة الثانية

الاحد 19 اكتوبر 2025

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين 2 – 1

ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – النادي القربي 0 – 0

ملعب جلمة

نسر جلمة – اولمبيك سيدي بوزيد 1 – 1

ملعب القصرين

مستقبل القصرين – قوافل قفصة 2 – 1

ملعب قابس

الملعب القابسي – جمعية اريانة (أجلت الى موعد لاحق)

ملعب الرديف

هلال الرديف – جندوبة الرياضية 1 – 2

السبت 18 اكتوبر 2025

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير- امل بوشمة (أجلت الى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025)

الترتيب ن ل

القلعة الرياضية 10 5

اتحاد قصور الساف 8 5

قوافل قفصة 8 5

جمعية أريانة 7 4

مستقبل القصرين 7 5

جندوبة الرياضية 7 5

الملعب القابسي 6 4

تقدم ساقية الداير 6 4

أمل بوشمة 6 4

سبورتينغ المكنين 5 5

النادي القربي 5 5

هلال الرديف 5 5

نسر جلمة 2 5

أولمبيك سيدي بوزيد 2 5

المجموعة الاولى

السبت 18 أكتوبر 2025

ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – امل حمام سوسة 0 – 2

ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم – مكارم المهدية 1 – 0

ملعب مساكن

هلال مساكن – نادي حمام الانف 0 – 0

ملعب الشابة

هلال الشابة – اتحاد تطاوين 0 – 0

ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس 0 – 0

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة 0 – 0

ملعب عقارب

كوكب عقارب – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1 – 1

الترتيب ن ل

اتحاد تطاوين 11 5

نادي حمام الأنف 10 5

بعث بوحجلة 10 5

سبورتينغ بن عروس 8 5

هلال مساكن 8 5

هلال الشابة 8 5

جمعية مقرين 6 5

أمل حمام سوسة 5 5

مكارم المهدية 5 5

سكك الحديد الصفاقسي 5 5

كوكب عقارب 5 5

اتحاد بوسالم 5 5

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 4 5

محيط قرقنة 3 5

