عاجل/ العاصمة: انقطاع المياه بهذه المناطق نتيجة عطب فجئي

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم تونس المدينة، بأنه تم تسجيل عطب فجئي على قناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مم على مستوى شارع مفتاح سعد الله بباب سعدون تونس مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب منذ الساعة السابعة صباحا من يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.

وشمل الانقطاع شارع مفتاح سعد الله، شارع الولايات المتحدة، حي سيكوك راس الطابية، نهج الحبيب بوقطفة، نهج القيروان، نهج توزر، نهج سيدي أحمد اجدح، نهج طهران، إضافة إلى تكنة مفتاح سعد الله، نهج القيروان، بنك إفريقيا باب سعدون وإقليم باردو وشارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه وشارع الحبيب بوقطفة منطقة الحنايا.

ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية ابتداء من الساعة الخامسة مساء من اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.