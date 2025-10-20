عاجل/ نائب يُطالب بـلجنة عسكرية لتشخيص الوضع في قابس

جريمة شنيعة: طفل الـ13 سنة ينهي حياة زميله ويقطع جثته..اعترافات صادمة..!!

2025/10/20 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع


انعقدت اليوم الاثنين 20 اكتوبر 2025، جلسة عاملة بالبرلمان خُصّصت للحوار حول الاوضاع في ولاية قابس.
ومن جهته، طالب النائب عن دائرة قابس المدينة- قابس الغربية بالبرلمان عصام البحري الجابري، بإرسال لجنة من الهندسة العسكرية إلى المجمع الكيميائي لتشخيص الوضع الحقيقي في الجهة.
واعتبر النائب في تصريح لاذاعة الديوان، أن اللجنة المخصصة لمتابعة الوضع بالجهة ليست محايدة باعتبارها تابعة للوزارات المتورطة في تدهور الوضع بقابس، على حدّ تعبيره.
وذكّر بأن النواب عرضوا في أكثر من مناسبة المشاريع المعطلة بقابس على مختلف الوزارات ولكن دون جدوى.

