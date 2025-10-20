عاجل/ شُبهات تلاعب بأسعار رحي الزيتون: غرفة أصحاب المعاصر توضّح..



على اثر الجدل القائم حول تحديد الاسعار المرجعية لرحي الزيتون خلال الموسم المقبل، اصدرت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر، اليوم الاثنين 20 اكتوبر 2025، بلاغا توضيحيا، قالت فيه ان تحديدها السعر المرجعي لرحي الزيتون بـ250 مليما للكيلوغرام يعتبر تقديرات مرجعية خاضعة لمبدأ حرية التفاعل والعرض والطلب.

وأوضحت غرفة أصحاب المعاصر أن موسم الجني والتحويل لم ينطلق بصفة رسمية وأن جميع هذه الأعمال هي أعمال تحضيرية ولا تأثير لها على العمل الفعلي والإنتاج.

يذكر أنّ مجلس المنافسة كان قد تعهد تلقائيا بملف يتعلق بشبهات جدية لوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة في قطاع رحي الزيتون للموسم الفلاحي القادم، على خلفية بلاغ سابق لغرفة أصحاب المعاصر حددت من خلاله السعر المرجعي لرحي الزيتون.