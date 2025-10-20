إصطدام عربتي مترو بالعاصمة: “نقل تونس” تكشف عن الإصابات وتفاصيل الحادث.. #خبر_عاجل

اصدرت شركة النقل بتونس، بلاغا اليوم الاثنين 20 اكتوبر 2025، اعلنت من خلال عن وقوع حادث لعربتي مترو على مستوى منطقة مفتاح سعد الله بالعاصمة وذلك في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين.

واكدت الشركة ان الحادث قد أسفر عن وقوع عدد من الاصابات في صفوف المسافرين أغلبها تمثلت في حالات هلع وإصابة عون من منظومة التأمين الذاتي التابعة للشركة.

وتتمثل صورة الحادث في التحاق العربة الأمامية للمترو رقم 3 بعربة المترو رقم 5 واصطدامها بها من الخلف، حيث كانا يسيران على نفس المسار.

وقد تم نقل المصابين على جناح السرعة إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية والاحاطة النفسية اللازمة .

كما تنقل فريق من الشركة للمستشفيات لزيارة المصابين والاطمئنان على صحتهم، مع مواصلة متابعة وضعيتهم إلى حين مغادرة الجميع المستشفيات.

وتحوّل فريق ممثل عن وزارة النقل من ضمنهم مكتب التحقيقات والحوادث إلى عين المكان بالتوازي مع لجنة تحقيق مختصة تابعة لشركة النقل بتونس لتشخيص الحادث والوقوف على أسباب وقوعه وتحديد المسؤوليات.

وقد تم توفير الحافلات لتأمين تنقل الحرفاء إلى حين إعادة السير العادي لجولان الخطين.