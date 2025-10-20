ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين في تونس..

بعد انتحار ابنها: أم تكتشف مفاجأة صادمة..ما القصة؟!

جريمة شنيعة: طفل الـ13 سنة ينهي حياة زميله ويقطع جثته..اعترافات صادمة..!!

عاجل/ خطة حكومية لتأهيل المجمع الكيميائي والحد من الانبعاثات الغازية في قابس..وهذه التفاصيل..

إصطدام عربتي مترو بالعاصمة: “نقل تونس” تكشف عن الإصابات وتفاصيل الحادث.. #خبر_عاجل

2025/10/20 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اصدرت شركة النقل بتونس، بلاغا اليوم الاثنين 20 اكتوبر 2025، اعلنت من خلال عن وقوع حادث لعربتي مترو على مستوى منطقة مفتاح سعد الله بالعاصمة وذلك في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين.
واكدت الشركة ان الحادث قد أسفر عن وقوع عدد من الاصابات في صفوف المسافرين أغلبها تمثلت في حالات هلع وإصابة عون من منظومة التأمين الذاتي التابعة للشركة.
وتتمثل صورة الحادث في التحاق العربة الأمامية للمترو رقم 3 بعربة المترو رقم 5 واصطدامها بها من الخلف، حيث كانا يسيران على نفس المسار.
وقد تم نقل المصابين على جناح السرعة إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية والاحاطة النفسية اللازمة .
كما تنقل فريق من الشركة للمستشفيات لزيارة المصابين والاطمئنان على صحتهم، مع مواصلة متابعة وضعيتهم إلى حين مغادرة الجميع المستشفيات.
وتحوّل فريق ممثل عن وزارة النقل من ضمنهم مكتب التحقيقات والحوادث إلى عين المكان بالتوازي مع لجنة تحقيق مختصة تابعة لشركة النقل بتونس لتشخيص الحادث والوقوف على أسباب وقوعه وتحديد المسؤوليات.
وقد تم توفير الحافلات لتأمين تنقل الحرفاء إلى حين إعادة السير العادي لجولان الخطين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn