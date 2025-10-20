إيقاف موظفين بهذه الوزارة مع فتح تحقيق من أجل تدليس عقد عمل.. #خبر_عاجل

عاجل/ الوضع البيئي في قابس: هذا ما أعلن عنه وزير التجهيز..

2025/10/20 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


أذنت النيابة العمومية بالكاف، بالاحتفاظ بموظف بتفقدية التعليم الابتدائي بالكاف وعامل بالمندوبية الجهوية للتربية مع فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول، وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي ما له من نفوذ لدى لقبول عطايا ووعود بعطايا بدعوى الحصول على حقوق لفائدة الغير والتحيل.
ويعود ذلك الى إيهام إحدى صاحبات الشهائد العليا بكونها قد وقع انتدابها بتفقدية التعليم الابتدائي بعد تمكينها من عقد عمل يشتبه بكونه مدلسا، وفق ما نقلته “الجوهرة أف أم” عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف محمد امين العياري.

