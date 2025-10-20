بعد الأربعين..أربعة فحوصات دم هامة تنقذ حياتك..

عاجل/ الترفيع في أسعار عصر الزيتون..

عاجل/سيخضع لعملية جراحية: تعكر الوضع الصحي لهذا القيادي بحركة النهضة..وجبهة الخلاص تكشف..

ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين في تونس..

عاجل/ المحامون يعلنون مشاركتهم في الإضراب العام بقابس

2025/10/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أعلن الفرع الجهوي للمحامين بقابس عن تنفيذ إضراب جهوي بكافة محاكم الجهة، غدا الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار ” طبق القانون، فكك الوحدات “.
ودعا الفرع الجهوي، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، “كافة المحامين إلى المشاركة بالزي الرسمي للمحاماة ووفق الترتيبات التي اتخذها الفرع”.
وأوضح أن إقرار هذا الاضراب يأتي “إيمانا من الفرع بعدالة القضية، ووحدة المطالب في تفكيك الوحدات الملوثة والعيش في بيئة سليمة”، وفق نصّ البلاغ.
يشار إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بقابس قد رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بقابس لايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وحُدّد النظر فيها يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وفق ما أفاد به رئيس الفرع منير عدوني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn