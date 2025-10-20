عاجل/ المحامون يعلنون مشاركتهم في الإضراب العام بقابس

أعلن الفرع الجهوي للمحامين بقابس عن تنفيذ إضراب جهوي بكافة محاكم الجهة، غدا الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار ” طبق القانون، فكك الوحدات “.

ودعا الفرع الجهوي، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، “كافة المحامين إلى المشاركة بالزي الرسمي للمحاماة ووفق الترتيبات التي اتخذها الفرع”.

وأوضح أن إقرار هذا الاضراب يأتي “إيمانا من الفرع بعدالة القضية، ووحدة المطالب في تفكيك الوحدات الملوثة والعيش في بيئة سليمة”، وفق نصّ البلاغ.

يشار إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بقابس قد رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بقابس لايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وحُدّد النظر فيها يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وفق ما أفاد به رئيس الفرع منير عدوني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.