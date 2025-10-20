عاجل/ بودربالة: رئيس الدولة يتابع الوضع في قابس حينيّـا..

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، لدى افتتاحه اليوم الإثنين الجلسة العامة المخصصة للحوار حول تطوّرات الوضع في قابس، “أنّ هذه المسألة تلقى متابعة حينية ومستمرّة من قبل رئيس الدّولة”، الذي أكّد ضرورة أن تكون معالجتها “وفق مقاربات جديدة”، مضيفا “أنّ العمل جار في هذا الصدد، بهدف إيجاد حلول عاجلة وآنيّة للتلوّث، إلى حين وضع استراتيجيّة شاملة ومستدامة لا في قابس فحسب، بل في كلّ مناطق الجمهوريّة”.

وشدّد بودربالة، على أنّه محمول على جميع وظائف الدولة كلّ من موقعه وصلاحياته، النظر في مسبّبات الوضع الراهن وآليات تجاوزه، فضلا عن تجسيم المقتضيات الدستورية التي تحمّل الدولة مسؤولية توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي، مبيّنا أن ذلك لن يكون ممكنا دون تعميق الحوار والنقاش والبحث في حلول شمولية ومبتكرة وناجعة.

كما بيّن أن هذه الجلسة العامة الحوارية، أقرّها مكتب البرلمان في ضوء ما آلت إليه الأوضاع في مدينة قابس، “وهي أوضاع ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج إهمال تواصل على عقود من الزمن وسياسات بيئية غير مدروسة”، تستوجب اليوم الوقوف على واقع الأمور من جميع جوانبها، سواء تلك المتعلقة بالتداعيات الصحية للمخاطر البيئية أو بالحق في التعبير والمطالبة بالطرق السلمية.

وأعرب رئيس البرلمان عن التضامن مع أهالي قابس، مكبرا فيهم روح المسؤولية والوعي “والتفطّن لكلّ الممارسات أو التدخلات التي يريد من ورائها أصحابها الركوب على الأحداث واستغلال الأوضاع هناك لأغراض مشبوهة لا علاقة لها بمطالبهم المشروعة وبالمصلحة العامة”.

وقد حضر الجلسة العامة الحوارية كلّ من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.