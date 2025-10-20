عاجل/ إيران تعلن إلغاء إتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قالت وسائل إعلام محلية إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن، يوم الاثنين، إلغاء اتفاق التعاون الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.

وأضاف لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنه “كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي سابقا، إذا تم تفعيل آلية الزناد فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح الاتفاق بحكم الملغى”.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه قوله: “بالطبع، إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مقترحات، فسنقوم بدراستها في أمانة المجلس”.